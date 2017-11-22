22.11.2017 | 17:40

На заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания области поговорили о том, какие меры предпринимают власти для решения проблемы с несданными домами.

«Сейчас появились так называемые «юристы», которые на этом пытаются делать бизнес и предлагают помочь написать заявление в арбитражный суд за сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Никаких денег платить не нужно - в правовом отделе «Пензастроя» вам дадут готовые бланки, образец», - обратилась начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко к участникам долевого строительства.

«В четвертом квартале будут введены в эксплуатацию еще два объекта капитального строительства, застройщиком которых является ООО «Пензастрой», - это многоквартирные жилые дома в микрорайоне Среда (ГПЗ). Это позволит нам выполнить обязательство еще перед 446 участниками долевого строительства», - добавила Инна Левченко.

«Пензастрой» обещает нам достроить квартиру уже не первый раз. Сроки переносятся, стройка вроде как идет, потихоньку продвигается, но результатов не видно», - рассказала участница долевого строительства Ольги Фимина.

У компании «Пензастрой» остается пять проблемных домов: это многоэтажки на улицах Новоказанской и Рахманинова, а также в районе улицы Бекешской. Ситуация с ними осложняется еще и тем, что в отношении организации введена процедура наблюдения.

«На все требуется согласование арбитражного управляющего из московского СРО, который не имеет здесь представителя и доверенность никому выдавать, по крайней мере, пока не планирует», - подчеркнула начальник Госжилстройтехинспекции региона.

На заседании говорилось и о других компаниях и их незавершенных домах в Бессоновке, в жилом комплексе «Маяковский» и прочих, а также об областном законе, принятом для того, чтобы защитить интересы дольщиков. Он подразумевает, что компаниям-инвесторам, которые могли бы достроить незавершенные объекты, на особых условиях предлагают земельные участки. Их уже определил муниципалитет.

«Они не так привлекательны, и, скажу проще, в очередь за ними никто не стоит», - отметила Инна Левченко.

Для решения проблемы с дольщиками создана рабочая группа, ее возглавил губернатор области Иван Белозерцев.