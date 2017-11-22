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Общество | В Законодательном собрании обсудили проблему обманутых дольщиков

22.11.2017|17:40
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На заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания области поговорили о том, какие меры предпринимают власти для решения проблемы с несданными домами.

«Сейчас появились так называемые «юристы», которые на этом пытаются делать бизнес и предлагают помочь написать заявление в арбитражный суд за сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Никаких денег платить не нужно - в правовом отделе «Пензастроя» вам дадут готовые бланки, образец», - обратилась начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко к участникам долевого строительства.

«В четвертом квартале будут введены в эксплуатацию еще два объекта капитального строительства, застройщиком которых является ООО «Пензастрой», - это многоквартирные жилые дома в микрорайоне Среда (ГПЗ). Это позволит нам выполнить обязательство еще перед 446 участниками долевого строительства», - добавила Инна Левченко.

«Пензастрой» обещает нам достроить квартиру уже не первый раз. Сроки переносятся, стройка вроде как идет, потихоньку продвигается, но результатов не видно», - рассказала участница долевого строительства Ольги Фимина.

У компании «Пензастрой» остается пять проблемных домов: это многоэтажки на улицах Новоказанской и Рахманинова, а также в районе улицы Бекешской. Ситуация с ними осложняется еще и тем, что в отношении организации введена процедура наблюдения.

«На все требуется согласование арбитражного управляющего из московского СРО, который не имеет здесь представителя и доверенность никому выдавать, по крайней мере, пока не планирует», - подчеркнула начальник Госжилстройтехинспекции региона.

На заседании говорилось и о других компаниях и их незавершенных домах в Бессоновке, в жилом комплексе «Маяковский» и прочих, а также об областном законе, принятом для того, чтобы защитить интересы дольщиков. Он подразумевает, что компаниям-инвесторам, которые могли бы достроить незавершенные объекты, на особых условиях предлагают земельные участки. Их уже определил муниципалитет.

«Они не так привлекательны, и, скажу проще, в очередь за ними никто не стоит», - отметила Инна Левченко.

Для решения проблемы с дольщиками создана рабочая группа, ее возглавил губернатор области Иван Белозерцев.

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Гость|22.11.2017 19:08|

скажу честно

лично мне очень жалко компанию Пензастрой

дома строят очень качественно

Гость|22.11.2017 19:15|

penzainform.ru писал(a):

Никаких денег платить не нужно - в правовом отделе «Пензастроя» вам дадут готовые бланки, образец»
Эт какая же контора будет снабжать бланками исков к ней без "случайных" ошибочек и неточностей?

Гость|22.11.2017 19:17|

Чтобы достроить дома нужно взять деньги из областного бюджета. Сумма для бюджета ерундовая, а мы остальные жители Пензы не против этого, хочется людям помочь раз они попали в такую ситуацию.

Гость|22.11.2017 19:17|

А проблемы обманутых вкладчиков почему не обсуждают? Мне это важнее. Я в 90-х 3-4 стипендии вложил в Хопёр-Инвест. Верните мои деньги и деньги других вкладчиков. Власть ещё за это не рассчиталась, а уже дольщиками занялась.

Гость|22.11.2017 19:20|

Власть будет возмещать с процентами только вкладчикам в МММ, а всякие Хопры" и Хопер негоциат, Хопёр Инвест они не законные были, по ним возмещения нет!!

Гость|22.11.2017 19:23|

Гость писал(a):

Власть будет возмещать с процентами только вкладчикам в МММ, а всякие Хопры" и Хопер негоциат, Хопёр Инвест они не законные были, по ним возмещения нет!!
Совсем охамели! Когда они деньги с народа собирали все были в законе, а теперь отличную отмазку для себя придумали. Так и с дольщиками могут поступить, и уже так поступали. Объявят строительство дома незаконным, деньги выбивайте через суд а дом подлежит сносу. Вот такая она подлая сущность власти

Гость|22.11.2017 19:36|

Когда разгонят Жилинспекцию???

Гость|22.11.2017 19:54|

А руководителей ПензаСтроя когда судить будут?

Имя: Гость
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