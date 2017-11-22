22.11.2017 | 10:39

Аварийный дом № 35 на улице Ударной продолжает разрушаться. Утром в среду, 22 ноября, в третьем подъезде рухнул балкон, частично обвалилась кладка стен второго и третьего подъездов.

В настоящее время в доме проживает одна семья из трех человек, отказывающаяся покинуть здание добровольно.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 22 ноября вопрос о принудительном освобождении квартиры будет рассматривать суд.

20 ноября на Ударной, 35, произошло обрушение кирпичной кладки и перекрытий части первого и второго подъездов со стороны двора. Никто из местных жителей не пострадал. Так как в середине июня обвалилась левое крыло первого подъезда, то теперь в строении образовалась сквозная дыра.

По состоянию на 20 ноября в доме оставались две семьи. Одна из них согласилась переселиться в маневренный фонд. Здание уже отрезано от водоснабжения, газоснабжения и электроэнергии.