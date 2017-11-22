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Общество | В третьем подъезде дома № 35 на улице Ударной рухнул балкон

22.11.2017|10:39
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Аварийный дом № 35 на улице Ударной продолжает разрушаться. Утром в среду, 22 ноября, в третьем подъезде рухнул балкон, частично обвалилась кладка стен второго и третьего подъездов.

В настоящее время в доме проживает одна семья из трех человек, отказывающаяся покинуть здание добровольно.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 22 ноября вопрос о принудительном освобождении квартиры будет рассматривать суд.

20 ноября на Ударной, 35, произошло обрушение кирпичной кладки и перекрытий части первого и второго подъездов со стороны двора. Никто из местных жителей не пострадал. Так как в середине июня обвалилась левое крыло первого подъезда, то теперь в строении образовалась сквозная дыра.

По состоянию на 20 ноября в доме оставались две семьи. Одна из них согласилась переселиться в маневренный фонд. Здание уже отрезано от водоснабжения, газоснабжения и электроэнергии.

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Гость|22.11.2017 10:50|

Теперь про каждый кирпич писать будете?

Гость|22.11.2017 10:55|

Эти трое цену набивают,дождуться-переселят в Зарю,где дома трещат по швам)

Гость|22.11.2017 11:02|

Она уже подготовилась .С мужем развелась чтобы каждому по квартире.плюс дочка уже большая тоже нужна комната ну еще будущему мужу и плюс гражданской жене ..И чтобы квартиры были новые на этом же месте. Плюс еще моральный вред в сумме 500 тыс.каждому

Гость|22.11.2017 11:03|

Щас дождичек пройдет, потом подморозит и оттает - будет еще веселее!

Гость|22.11.2017 11:07|

Главное - чтобы не было долгов за капремонт иза налог на землю.Потом - или в Зарю,или выплата компенсации по остаточной стоимости жилья.Без возврата денег за капремонт и за землю.

Гость|22.11.2017 11:09|

Гость писал(a):

Главное - чтобы не было долгов за капремонт
Вот да, за капремонт должны быть взносы уплочены всеми собственниками, если будет хоть копейка недостачи - ни какой речи даже о маневренном фонде быть не может.

Имя: Гость
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