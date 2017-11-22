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Общество | В Пензенской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 24%

22.11.2017|12:18
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В течение 46-й недели текущего года, с 13 по 19 ноября, в Пензенской области было зарегистрировано 2 460 случаев респираторных вирусных инфекций, что составило 180,8 на 100 тысяч населения. Больных гриппом не отмечено.

Хотя по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости ОРВИ повысился на 24%, он ниже эпидемического порога на 1,2%.

В течение недели переболело 0,18% всего населения Сурского края и 0,39% детей до 14 лет.

«В Пензе за этот период зарегистрировано 1 485 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости - 284,9 на 100 тысяч населения», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Гость|22.11.2017 12:45|

не пугайте народ ОРВИ, пишите новости !

Гость|22.11.2017 12:59|

Да это последствия радиации от рутония

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