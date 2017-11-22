22.11.2017 | 13:49

Несмотря на то что на объекте трудится добросовестный подрядчик, располагающий достаточными мощностями и ресурсами, реконструкция стадиона «Зенит» ведется с отставанием от графика. Об этом сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в среду, 22 ноября.

«Положительная динамика в работе по реконструкции стадиона «Зенит» отсутствует. Планерки проводятся на объекте ежедневно, но сдвигов нет», - отметил мэр.

«Если мы сорвем программу подготовки к чемпионату мира по футболу, ответственность придется нести на федеральном уровне», - добавил Виктор Кувайцев, обращаясь к своему заместителю по земельным и градостроительным вопросам Магомеду Агамагомедову.

По словам мэра, курирующих реконструкцию «Зенита» много, но ответственность за сдачу объекта в срок лежит исключительно на администрации Пензы.

По контракту с МУП «Пензгорстройзаказчик» строительно-монтажные работы на стадионе «Зенит» должны быть завершены до 31 декабря 2017 года. Реконструируемый спорткомплекс в 2018 году может стать тренировочной базой для одной из команд - участниц чемпионата мира по футболу.