22.11.2017 | 15:49

На публичных слушаниях стратегии социального-экономического развития Пензенской области планировалось будущее региональной медицины вплоть до 2035 года. Также на этой встрече говорили о том, что было сделано в системе здравоохранения за последнее время, как становились доступнее высокотехнологичные виды медицинской помощи, как решался вопрос дефицита врачей.

«Основные показатели - по росту продолжительности жизни населения Пензенской области. Все они разбиты по годам. В стратегию мы закладываем снижение смертности как общей, так и от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Отдельно закладываются мероприятия по повышению выявляемости онкологических заболеваний на первой-второй стадии», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Целый блок был посвящен материнству и детству. Основная задача - удержать показатель младенческой смертности на том низком уровне, который был достигнут ранее.

Также уже почти решен вопрос, связанный с нехваткой специалистов.

«На сегодняшний день у нас по целевому обучению готовят гораздо больше докторов, чем имеется вакансий в государственной системе. Поэтому мы уже своими целевыми студентами полностью решим проблему дефицита кадров в ближайшее время», - добавила Оксана Чижова.

А значит, медицинская помощь станет еще доступнее и качественнее.