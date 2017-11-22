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Общество | В Пензе на публичных слушаниях обсудили будущее медицины области

22.11.2017|15:49
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На публичных слушаниях стратегии социального-экономического развития Пензенской области планировалось будущее региональной медицины вплоть до 2035 года. Также на этой встрече говорили о том, что было сделано в системе здравоохранения за последнее время, как становились доступнее высокотехнологичные виды медицинской помощи, как решался вопрос дефицита врачей.

«Основные показатели - по росту продолжительности жизни населения Пензенской области. Все они разбиты по годам. В стратегию мы закладываем снижение смертности как общей, так и от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Отдельно закладываются мероприятия по повышению выявляемости онкологических заболеваний на первой-второй стадии», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Целый блок был посвящен материнству и детству. Основная задача - удержать показатель младенческой смертности на том низком уровне, который был достигнут ранее.

Также уже почти решен вопрос, связанный с нехваткой специалистов.

«На сегодняшний день у нас по целевому обучению готовят гораздо больше докторов, чем имеется вакансий в государственной системе. Поэтому мы уже своими целевыми студентами полностью решим проблему дефицита кадров в ближайшее время», - добавила Оксана Чижова.

А значит, медицинская помощь станет еще доступнее и качественнее.

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Гость|22.11.2017 19:21|

penzainform.ru писал(a):

А значит, медицинская помощь станет еще доступнее и качественнее.
Зачем? И так все довольны медицинскими услугами

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|22.11.2017 19:32|

Как можно обсуждать то чего нет

Гость|22.11.2017 19:33|

Возможно о платной медицине идет речь

Гость|22.11.2017 20:07|

Лежим и лечимся в киме от двусторонней пневмонии, в такой крупной больнице нет ставки массажиста!!! А ведь он так нужен при бронхолегочных заболеваниях!

Гость|22.11.2017 20:08|

Какое же здесь будущее нашей медицины, по моему катимся назад

Имя: Гость
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