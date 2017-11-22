В Камешкирском районе прокуратура выявила нарушения сельскими поселениями законодательства о водоснабжении.
На территории четырех из них не были определены гарантирующие организации по обеспечению населения холодной водой и водоотведением.
Кроме того, не осуществлялся контроль за качеством воды, соответствующая информация не размещалась на официальном сайте муниципального образования в Интернете.
По этим нарушениям прокурор района внес четыре представления в комитеты местного управления.
«По результатам их рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заключены договоры на проведение регулярных проверок качества воды», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.