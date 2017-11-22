22.11.2017 | 09:20

В Камешкирском районе прокуратура выявила нарушения сельскими поселениями законодательства о водоснабжении.

На территории четырех из них не были определены гарантирующие организации по обеспечению населения холодной водой и водоотведением.

Кроме того, не осуществлялся контроль за качеством воды, соответствующая информация не размещалась на официальном сайте муниципального образования в Интернете.

По этим нарушениям прокурор района внес четыре представления в комитеты местного управления.

«По результатам их рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заключены договоры на проведение регулярных проверок качества воды», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.