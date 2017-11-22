22.11.2017 | 09:28

В проекте бюджета Пензы на 2018 год на организацию транспортного сообщения заложено 127 645 200 рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на заседании комиссии в гордуме во вторник, 21 ноября.

31 500 000 рублей направят на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах, 10 645 200 - от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, 85 500 000 - на организацию транспортного обслуживания населения электрическим транспортом.

Также в бюджете запланированы 44 030 200 рублей на организацию транспортного обслуживания учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления и 330 500 - на предоставление транспорта для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

«Средства на приобретение нового общественного транспорта в следующем году в бюджете не предусмотрены», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.