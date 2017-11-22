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Общество | У Пензы нет денег на приобретение нового общественного транспорта

22.11.2017|09:28
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В проекте бюджета Пензы на 2018 год на организацию транспортного сообщения заложено 127 645 200 рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на заседании комиссии в гордуме во вторник, 21 ноября.

31 500 000 рублей направят на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах, 10 645 200 - от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, 85 500 000 - на организацию транспортного обслуживания населения электрическим транспортом.

Также в бюджете запланированы 44 030 200 рублей на организацию транспортного обслуживания учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления и 330 500 - на предоставление транспорта для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

«Средства на приобретение нового общественного транспорта в следующем году в бюджете не предусмотрены», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

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Гость|22.11.2017 09:58|

Но вы держитесь там, здоровья и хорошего настроения!

Гость|22.11.2017 09:59|

Гость писал(a):

Но вы держитесь там, здоровья
Ты дурачок?

Приобретут инвесторы.

Гость|22.11.2017 09:59|

Хе! Треть из выделенных денег пойдет на транспорт для чиновников.

Гость|22.11.2017 10:02|

Троллейбусам хана!

Гость|22.11.2017 10:06|

penzainform.ru писал(a):

В проекте бюджета Пензы на 2018
Да мы поняли уже, что после весны 2018 особо рассчитывать не на что.

Гость|22.11.2017 10:29|

Все пензенские налоги отправлены в москву

надо их там попросить

Гость|22.11.2017 10:33|

Меньше воровать надо нашим чиновникам.

Гость|22.11.2017 10:53|

Почему то у частников есть. Может попробовать меньше воровать.?

Имя: Гость
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