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Общество | У пензенцев, лишившихся отопления, могут быть проблемы с перерасчетом

22.11.2017|18:00
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Жалобы на холод в квартирах на Шуисте в последнее время участились. К примеру, в доме № 111 на улице Чаадаева батареи были горячими только в подъезде, а в жилых помещениях - нет. Видимо, произошло завоздушивание труб, образовались пробки.

Люди заявили, что платить за услугу не станут. Однако, по словам начальника жилищной инспекции региона, с этим могут возникнуть проблемы.

«Параметры температуры в жилых помещениях измеряются, когда на улице ниже -5 градусов. То есть там замеров еще не было ввиду погодных условий», - отметила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Ситуация выглядела бы проще, если бы были перебои с горячей водой.

«ГВС мерится из точки разбора в любое время года. А вот некачественная услуга отопления фиксируется после замеров микроклимата в помещениях», - добавила Инна Левченко.

Соответственно, жилищные инспекторы не могут выдать предписание коммунальщикам, так что действуют иначе.

«Мы решаем эту проблему напрямую с управляющими компаниями. У нас есть горячая линия, и, как правило, эти вопросы решаются в день-два. Что касается этих конкретных домов, надо еще посмотреть, чья там вина - ресурсоснабжающей организации или управляющей компании», - заключила Инна Левченко.

Кстати, в доме № 111 на Чаадаева уже прошли проверки, после которых отопление нормализовалось почти во всех квартирах.

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Гость|22.11.2017 19:11|

penzainform.ru писал(a):

«Параметры температуры в жилых помещениях измеряются, когда на улице ниже -5 градусов. То есть там замеров еще не было ввиду погодных условий», - отметила начальник
Нету у вас методов против дельцов-баронов ЖКХ, нету. Платите по полной, скока нарисовано.

Гость|22.11.2017 19:40|

По нормальному проблемы должны быть утех по чей вине нет тепла а не у кого

Гость|22.11.2017 19:45|

Левченко подозрительно мягко относится к таким организациям Накопилась большая масса документов подтверждающих факт не надлежащего исполнения Левченко своих обязанностей. Кажется что она покрывает управляйки и тепловиков... Видимо нужно расследовать эти подозрительные случаи!

Гость|22.11.2017 19:53|

Гость писал(a):

Кажется что она покрывает управляйки и тепловиков..
Что значит кажется?Она их покрывает.

Имя: Гость
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