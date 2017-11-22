22.11.2017 | 18:00

Жалобы на холод в квартирах на Шуисте в последнее время участились. К примеру, в доме № 111 на улице Чаадаева батареи были горячими только в подъезде, а в жилых помещениях - нет. Видимо, произошло завоздушивание труб, образовались пробки.

Люди заявили, что платить за услугу не станут. Однако, по словам начальника жилищной инспекции региона, с этим могут возникнуть проблемы.

«Параметры температуры в жилых помещениях измеряются, когда на улице ниже -5 градусов. То есть там замеров еще не было ввиду погодных условий», - отметила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Ситуация выглядела бы проще, если бы были перебои с горячей водой.

«ГВС мерится из точки разбора в любое время года. А вот некачественная услуга отопления фиксируется после замеров микроклимата в помещениях», - добавила Инна Левченко.

Соответственно, жилищные инспекторы не могут выдать предписание коммунальщикам, так что действуют иначе.

«Мы решаем эту проблему напрямую с управляющими компаниями. У нас есть горячая линия, и, как правило, эти вопросы решаются в день-два. Что касается этих конкретных домов, надо еще посмотреть, чья там вина - ресурсоснабжающей организации или управляющей компании», - заключила Инна Левченко.

Кстати, в доме № 111 на Чаадаева уже прошли проверки, после которых отопление нормализовалось почти во всех квартирах.