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Общество | Пензенские полицейские рассказали школьникам об их правах

22.11.2017|09:54
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В Пензе учащиеся кадетской школы по делам ГО и ЧС № 70 приняли участие в профилактическом мероприятии «День правовой помощи детям», организованном в рамках акции «Правовое информирование».

Инспектор ПДН УМВД России по г. Пензе Алсу Кильдеева рассказала ученикам 6-9-х классов о правах и обязанностях несовершеннолетних и об основаниях постановки подростков на учет.

Затем дети прошли тестирование на определение уровня правовой грамотности (более половины из них справились с заданиями) и посмотрели видеоролики о последствиях употребления наркотических и табачных изделий.

Член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Денис Жуков обратил внимание подростков на появление судимости в случае совершения подростками уголовного деяния и призвал учащихся к законопослушному поведению.

«По окончании мероприятия наиболее активные школьники задали полицейским интересующие их вопросы», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|22.11.2017 10:25|

Можете хранить молчание, любые ваши слова могут быть использованы против вас.

Гость|22.11.2017 10:59|

Очень странный сюжет - где же дети ?

Имя: Гость
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