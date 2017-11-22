В среду, 22 ноября, на совещании в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что большинство строительных площадок в городе обустроены неправильно. Из-за этого земля со строек растаскивается на колесах машин по всей Пензе.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, поддержание чистоты является первоочередной ежедневной задачей коммунальных служб и администраций районов города.
«Если подрядчики забыли, что они обязаны, так же как и все, поддерживать чистоту и порядок на прилегающих к строящимся объектам территориях, необходимо им об этом напомнить», - заявил Виктор Кувайцев.
Исправить ситуацию мэр поручил и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Ирине Кочетковой.
penzainform.ru писал(a):И стадион Зенит на неё же спихнуть!