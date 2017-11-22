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Общество | Мэр Пензы обвинил строителей в загрязнении городских улиц

22.11.2017|15:47
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В среду, 22 ноября, на совещании в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что большинство строительных площадок в городе обустроены неправильно. Из-за этого земля со строек растаскивается на колесах машин по всей Пензе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, поддержание чистоты является первоочередной ежедневной задачей коммунальных служб и администраций районов города.

«Если подрядчики забыли, что они обязаны, так же как и все, поддерживать чистоту и порядок на прилегающих к строящимся объектам территориях, необходимо им об этом напомнить», - заявил Виктор Кувайцев.

Исправить ситуацию мэр поручил и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Ирине Кочетковой.

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Гость|22.11.2017 16:05|

penzainform.ru писал(a):

Исправить ситуацию мэр поручил и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Ирине Кочетковой.
И стадион Зенит на неё же спихнуть!

Гость|22.11.2017 16:14|

И к брюханкову претензии?

Гость|22.11.2017 16:15|

За это штраф предусмотрен, ДПС не дорабатывает

Гость|22.11.2017 16:39|

В Москве перед выездом со стройки, машинам моют колеса

Гость|22.11.2017 17:04|

При Пашкове всех строителей обязывали мыть технику при выезде на дороги. Сейчас всем похрен - и ГИБДД, и строителям, и тем более водителям, таскающим за собою грязь

Гость|22.11.2017 17:05|

penzainform.ru писал(a):

Исправить ситуацию мэр поручил
Все друг другу поручают, а результата нет. Нужно сразу привлекать контролирующий орган, и штраф максимальный. Весь город в грязище, тротуары в земле.

Имя: Гость
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