22.11.2017 | 15:47

В среду, 22 ноября, на совещании в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что большинство строительных площадок в городе обустроены неправильно. Из-за этого земля со строек растаскивается на колесах машин по всей Пензе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, поддержание чистоты является первоочередной ежедневной задачей коммунальных служб и администраций районов города.

«Если подрядчики забыли, что они обязаны, так же как и все, поддерживать чистоту и порядок на прилегающих к строящимся объектам территориях, необходимо им об этом напомнить», - заявил Виктор Кувайцев.

Исправить ситуацию мэр поручил и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Ирине Кочетковой.