22.11.2017 | 10:41

В среду, 22 ноября, возможно ограничение водоснабжения на нескольких улицах Пензы в связи с проведением ремонтных работ горводоканалом.

«ООО «Горводоканал» выполняет ремонтные работы, как правило, без отключения потребителей от системы холодного водоснабжения. Но, к сожалению, в некоторых случаях отключение – необходимое требование технологического процесса», - сообщается на сайте организации.

Проблемы с водой будут наблюдаться на Тамбовской, 11; Свердлова, 28, 28в, 38, 38а, 40, 49, 55, 77, 77в, 79а, 79 (поликлиника УВД); Калинина, 33Б (финансовый университет), 61; Куйбышева, 23, 45г (д/с № 52); Красной, 3, 5а, 7, 9, 10 (зоопарк), 23 (больница КИМ), 24а, 26, 29, 26а (д/с № 52), 32 (больница им. Семашко), 32а; в пр-де Чкалова, 1, 2, 3, 4, 5; на Злобина (частный сектор), в Горочном пр-де, на ул. Ерик, Инициативной, Транспортной (четная сторона), в Транспортном пер., на Ушакова, 1.

На сайте горводоканала указано, что ограничение возможно с 9:00 22 ноября и до устранения утечки (без уточнения точных сроков).