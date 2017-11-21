21.11.2017 | 13:03

В Вадинском районе прокуратура добивается включения моста через реку Керенку в состав муниципальной собственности.

Во время проверки было установлено, что сооружение, располагающееся на Школьной улице в Вадинске, не имеет собственника и поэтому никто не следит за его состоянием.

В связи с этим районный прокурор направил в суд заявление о возложении на администрацию Вадинского сельсовета обязанности по постановке дорожно-мостового сооружения на учет в регистрирующем органе как бесхозяйного недвижимого имущества.

«Это позволит включить объект в реестр муниципального имущества и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Иск прокурора удовлетворен.