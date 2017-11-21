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Общество | В Пензе бойцы ОМОНа почтили память первого командира Анатолия Левченко

21.11.2017|09:29
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Утром во вторник, 21 ноября, на Новозападном кладбище в Пензе почтили память первого командира отряда мобильного особого назначения Анатолия Левченко, погибшего в этот день в 2014 году в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

Действующий командир ОМОНа Николай Рукавишников отметил: «У Анатолия Михайловича был очень большой опыт. И чем больше он делился этим опытом, тем больше я понимал, как мало знаю в жизни. Есть такие знания, которые нельзя передать словами или написать на бумаге. Это передается от сердца к сердцу, от учителя к ученику. Он передал пензенскому ОМОНу свой дух, свой характер».

Бойцы пензенского ОМОНа, служившие под началом полковника Анатолия Левченко, поделились воспоминаниями о своем командире.

«Он берег личный состав. Никогда не подходил к операции с горячей головой. Не спешил, как некоторые, брать под козырек и резко выполнять тот или иной приказ. К каждой операции подходил с анализом, обстоятельно: присматривался, прислушивался, оценивал», - рассказал один из них.

Сотрудники отряда и родственники Анатолия Левченко почтили его память минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

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Гость|21.11.2017 09:40|

смерть

Гость|21.11.2017 09:47|

На редкость хороший мужик был.

Гость|21.11.2017 09:53|

А виновник ДТП тоже бывший как себя чувствует?

Имя: Гость
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