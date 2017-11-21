21.11.2017 | 09:29

Утром во вторник, 21 ноября, на Новозападном кладбище в Пензе почтили память первого командира отряда мобильного особого назначения Анатолия Левченко, погибшего в этот день в 2014 году в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

Действующий командир ОМОНа Николай Рукавишников отметил: «У Анатолия Михайловича был очень большой опыт. И чем больше он делился этим опытом, тем больше я понимал, как мало знаю в жизни. Есть такие знания, которые нельзя передать словами или написать на бумаге. Это передается от сердца к сердцу, от учителя к ученику. Он передал пензенскому ОМОНу свой дух, свой характер».

Бойцы пензенского ОМОНа, служившие под началом полковника Анатолия Левченко, поделились воспоминаниями о своем командире.

«Он берег личный состав. Никогда не подходил к операции с горячей головой. Не спешил, как некоторые, брать под козырек и резко выполнять тот или иной приказ. К каждой операции подходил с анализом, обстоятельно: присматривался, прислушивался, оценивал», - рассказал один из них.

Сотрудники отряда и родственники Анатолия Левченко почтили его память минутой молчания и возложили цветы к его могиле.