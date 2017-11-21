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Общество | В 2017 году в Пензенскую область поступят еще две машины скорой помощи

21.11.2017|10:45
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В 2017 году Пензенской области выделят еще два автомобиля скорой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 17 ноября.

Деньги на транспорт выделяются из резервного фонда Правительства РФ и распределяются между 59 субъектами Российской Федерации в соответствии с их потребностями.

В общей сложности предусмотрена поставка дополнительно 262 автомобилей. В Пензенский регион должны поступить полноприводные машины класса В с полукапотной компоновкой в стандартном исполнении.

Соседним Тамбовской и Ульяновской областям выделяют также по два автомобиля, Саратовской - один, Республике Мордовии - шесть.

«Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Это позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку», - сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

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Гость|21.11.2017 10:55|

Целых две??!!

Вот радость то!

Хотя содержать дармоедов, называемых "команда" дизель - гораздо важнее. На них в месяц уходит как на десяток таких скорых.

Гость|21.11.2017 11:26|

На вручение ключей ждать министра здравоохранения и транспорта?

Гость|21.11.2017 11:31|

Гость писал(a):

На вручение ключей ждать министра здравоохранения и транспорта?
вот поэтому министр транспорта + Бабич и едут в Пензу,а открытие Свердловского моста это дело второстепенное

Гость|21.11.2017 11:34|

зачем скорые, сразу катафалки давай!((

Имя: Гость
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