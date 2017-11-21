21.11.2017 | 10:45

В 2017 году Пензенской области выделят еще два автомобиля скорой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 17 ноября.

Деньги на транспорт выделяются из резервного фонда Правительства РФ и распределяются между 59 субъектами Российской Федерации в соответствии с их потребностями.

В общей сложности предусмотрена поставка дополнительно 262 автомобилей. В Пензенский регион должны поступить полноприводные машины класса В с полукапотной компоновкой в стандартном исполнении.

Соседним Тамбовской и Ульяновской областям выделяют также по два автомобиля, Саратовской - один, Республике Мордовии - шесть.

«Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Это позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку», - сообщили в пресс-службе Правительства РФ.