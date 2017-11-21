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Общество | У Заречного могут забрать часть денег на ремонт дорог

21.11.2017|16:47
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Во вторник, 21 ноября, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заслушали доклад главы администрации г. Пензы Виктора Кувайцева о планах реконструкции дороги от аэропорта до Кривозерья.

Предполагается устройство эстакады, расширение трассы до четырех полос, создание тротуаров, велодорожки и заездных карманов для общественного транспорта, организацию освещения.

Проект предусматривает финансирование в размере 3,3 млрд рублей. Ремонт Бригадирского моста и возведение эстакады предлагается профинансировать за счет средств системы «Платон», а реконструкцию трассы включить в программу «Безопасные и качественные дороги».

Максим Соколов отметил, что в Пензенская область является одним из лидеров в стране по темпам и качеству дорожного строительства, и назвал проект реконструкции интересным. Тем не менее министр предложил рассмотреть все возможные варианты и выбрать оптимальный, поскольку воплощение идеи в жизнь требует больших затрат.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области в программу «Безопасные и качественные дороги» включены три муниципальных образования: областной центр, город Заречный и Засечный сельсовет.

«В Заречном на сегодняшний день более 80% дорог приведены в нормативное состояние, в следующем году этот показатель достигнет порядка 90%. Есть ли возможность заменить одно из участвующих в проекте муниципальных образований на другое?» - обратился губернатор Пензенской области к министру транспорта РФ.

«В ближайшем времени состоится корректировка проекта на 2018 год. Можно рассмотреть это предложение», - согласился Максим Соколов.

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Гость|21.11.2017 17:38|

вывесите пожайлуста карту на сайте

где в Пензе отремонтировали автотрассы

укажите какие участки отремонтированы

Гость|21.11.2017 17:58|

Гость писал(a):

вывесите пожайлуста карту на сайте

где в Пензе отремонтировали автотрассы

укажите какие участки отремонтированы

там все замаскировано и даже если там будете то ничего не увидете . увидеть могут только те заботливые

Имя: Гость
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