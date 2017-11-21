21.11.2017 | 16:40

Мэр Пензы Виктор Кувайцев познакомил министра транспорта РФ Максима Соколова и полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с грандиозными планами по реконструкции дороги от улицы 40-летия Октября до улицы Центральной. Для реализации этого проекта необходимо выделение центром денежных средств в размере 3,5 миллиардов рублей.

«Дорога пройдет прямо, минуя сложный перекресток. Сегодня она по протяженности составляет 6,8 километров, а ее выпрямление позволит сократить дорогу до 6 километров. Для этого необходимо построить эстакаду, которая бы позволяла нам уйти от этого моста, перейдя реку Пензу и железнодорожные пути, и выйти на той стороне, где поворот на Бийскую», - рассказал и показал на карте Виктор Кувайцев.

Планируется расширить дорогу до четырех полос движения, с обустройством тротуаров, заездных карманов для общественного транспорта, а также велосипедных дорожек.

«Я думаю, что можно позиционировать этот проект и как проект федеральной поддержки по программе «Т4», в том числе за счет федеральных средств, особенно если будут приняты соответствующие решения, как и по программе «Безопасные и качественные дороги». Этап 2018 - 2020 годов будет направлен уже на развитие городских агломераций», - отметил министр транспорта РФ.

Максим Соколов высказал свои замечания и предложения и пообещал, что этот проект рассмотрят в Минтрансе России уже в декабре.

«Пензенская область - один из лидеров проекта «Безопасные и качественные дороги» по темпам, по качеству приведения в нормативное состояние дорожной сети», - подчеркнул Максим Соколов.

От Бригадирского моста делегация отправилась в район ГПЗ-24, где высоким гостям показали реконструированную улицу Антонова как наглядный пример реализации в нашем регионе проекта «Безопасные и качественные дороги».