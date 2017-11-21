21.11.2017 | 15:30

Во вторник, 21 ноября, руководитель Нижне-Волжского управления Ространснадзора Александр Гальдин ознакомил министра транспорта РФ Максима Соколова, посетившего Пензу с рабочим визитом, с результатами работы ведомства по контролю за внесением перевозчиками платы в систему «Платон».

«Этот контроль осуществляется на постах, которые расположены на федеральных трассах, а также при проведении административных расследований по информации, если перевозки осуществляются, а плата не производится. Такая информация, как правило, поступает от региональных подразделений системы «Платон», - пояснил Александр Гальдин.

Результатом проводимой работы становится наложение штрафов. За 2016 год и 10 месяцев 2017-го было составлено более 3 700 административных материалов.

Сумма штрафа составляет 5 000 рублей. Без его оплаты невозможно движение по автомобильным дорогам. Так как соответствующая статья входит в 12-ю главу КоАП и у перевозчиков есть возможность оплатить штрафы с 50-процентной скидкой, то они делают это незамедлительно – отдают 2 500 рублей и продолжают движение.

«За указанный период времени было взыскано порядка 9,5 млн рублей. Это положительно влияет на владельцев транспорта, которые регистрируют его в системе «Платон» и получают бортовые устройства», - отметил Александр Гальдин.