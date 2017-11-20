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Общество | В Пензенской области продолжится обустройство дворов и общественных зон

20.11.2017|09:26
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В Пензенской области реализация программы «Формирование комфортной городской среды» будет продолжено в 2018-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН.

Для подготовки муниципальной программы на ближайшие годы проводится инвентаризация дворов и общественных территорий, оценивается состояние их благоустройства.

По состоянию на 15 ноября утверждены 32 муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» (30,5%).

Пензенские архитекторы вместе с московским КБ «Стрелка» разработали 16 дизайн-проектов преображения ряда знаковых городских объектов: площадей, улиц, скверов. В их числе реконструкция набережной Суры и сквера на улице Славы, молодежного парка на Западной Поляне, сквера «Копилка пословиц» на улице Пушкина, Фонтанной площади и других общественных мест.

Для населенных пунктов, где проживает свыше 1 000 человек, составлены адресные перечни всех дворов, подлежащих благоустройству за этот период.

Кроме того, определены общественные территории, объекты недвижимости (включая незавершенное строительство) и земельные участки, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года.

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Гость|20.11.2017 10:09|

Лучше бы бесплатные парковки обустраивали, а то одни скверы и религиозные строения, смотреть противно во что город превращается. Все против народа!

Гость|20.11.2017 10:37|

Когда в белинске обустраивать будут?не одной детской площадки нет у нас что детей нет?

Имя: Гость
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