20.11.2017 | 09:26

В Пензенской области реализация программы «Формирование комфортной городской среды» будет продолжено в 2018-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН.

Для подготовки муниципальной программы на ближайшие годы проводится инвентаризация дворов и общественных территорий, оценивается состояние их благоустройства.

По состоянию на 15 ноября утверждены 32 муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» (30,5%).

Пензенские архитекторы вместе с московским КБ «Стрелка» разработали 16 дизайн-проектов преображения ряда знаковых городских объектов: площадей, улиц, скверов. В их числе реконструкция набережной Суры и сквера на улице Славы, молодежного парка на Западной Поляне, сквера «Копилка пословиц» на улице Пушкина, Фонтанной площади и других общественных мест.

Для населенных пунктов, где проживает свыше 1 000 человек, составлены адресные перечни всех дворов, подлежащих благоустройству за этот период.

Кроме того, определены общественные территории, объекты недвижимости (включая незавершенное строительство) и земельные участки, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года.