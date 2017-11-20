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Общество | В Пензе обвалилась еще часть дома № 35 на улице Ударной

20.11.2017|12:23
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В понедельник, 20 ноября, на улице Ударной, 35, произошло обрушение кирпичной кладки и перекрытий части первого и второго подъездов со стороны двора. Никто из местных жителей не пострадал.

Замглавы администрации Пензы Юрий Ильин сообщил, что в настоящее время дом представляет опасность для других строений, в том числе и жилых, из-за близкого расположения.

В пресс-службе мэрии уточнили, что проект сноса проблемного дома готов, задержка только в гражданах, не желающих покидать аварийное здание.

«Две семьи, которые в настоящее время проживают в 4-м и 6-м подъездах, переселяться в маневренный фонд категорически отказываются, препятствуют сотрудникам газовой службы, которые прибыли на место для отключения подачи бытового газа в здании, чтобы исключить вероятность взрыва», - пояснил начальник УЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

В середине июня в доме № 35 на улице Ударной обрушилось левое крыло первого подъезда. Три подъезда полностью расселены и опечатаны. С собственниками квартир в трех других проводились разъяснительные беседы, однако владельцы некоторых помещений отказывались выезжать.

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Гость|20.11.2017 12:58|

семеро одного не ждут

Гость|20.11.2017 13:02|

Сильные духом люди, именно на таких людях была выйграна ВОВ, когда немцы стояли под Москвой и говорили -Уходите, мы не ушли и отстояли свою столицу. Так же и тут , эти две семьи получат квартиры в новом построенном доме в Заводском районе около парка олимпийского. Молодцы.

Гость|20.11.2017 13:32|

Говорят, в Октябрьский сад переселять будут.

Гость|20.11.2017 13:35|

Они ничего не получат, я жил в этом доме, и вместо пятикомнатной квартиры, которую выкупали в течение очень долгих лет, мне предлагают ехать в маневренный фонд - клоповник. Максимум-Заря. Никто их в этот дом не переселит. Этот дом не предназначен для расселения ветхого жилья.

Гость|20.11.2017 13:36|

отвага и слабоумие

Имя: Гость
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