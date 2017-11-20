20.11.2017 | 12:23

В понедельник, 20 ноября, на улице Ударной, 35, произошло обрушение кирпичной кладки и перекрытий части первого и второго подъездов со стороны двора. Никто из местных жителей не пострадал.

Замглавы администрации Пензы Юрий Ильин сообщил, что в настоящее время дом представляет опасность для других строений, в том числе и жилых, из-за близкого расположения.

В пресс-службе мэрии уточнили, что проект сноса проблемного дома готов, задержка только в гражданах, не желающих покидать аварийное здание.

«Две семьи, которые в настоящее время проживают в 4-м и 6-м подъездах, переселяться в маневренный фонд категорически отказываются, препятствуют сотрудникам газовой службы, которые прибыли на место для отключения подачи бытового газа в здании, чтобы исключить вероятность взрыва», - пояснил начальник УЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

В середине июня в доме № 35 на улице Ударной обрушилось левое крыло первого подъезда. Три подъезда полностью расселены и опечатаны. С собственниками квартир в трех других проводились разъяснительные беседы, однако владельцы некоторых помещений отказывались выезжать.