20.11.2017 | 16:18

Сотни семей мечтают о своем жилье - и благодаря компании «Термодом» оно стало еще доступнее. В понедельник, 20 ноября, стартовала предновогодняя акция по снижению цен на двухкомнатные квартиры в строении № 63.

Так, квартира площадью 51,8 кв. м будет стоить 1 млн 996 тыс., а двушка площадью 58,3 кв. м - 2 млн 192 тыс. рублей.

Строительство указанного дома близится к завершению. Он расположен в двух минутах от школы, в шаговой доступности детский сад, магазины, бассейн, набережная и тропа здоровья.

В квартирах выполнена предчистовая отделка. Это означает, что стяжка пола, штукатурка стен, электроразводка, металлическая входная дверь, счетчики воды и электроэнергии входят в базовое оснащение.

Сниженные цены на двухкомнатные квартиры в строении № 63 будут действовать только до 31 декабря 2017 года, поэтому с выбором лучше поспешить.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир в строении № 63 и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Телефон 8 (8412) 28-28-28.