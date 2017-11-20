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Общество | Пензенцам не хватит убежищ в случае чрезвыйчайной ситуации

20.11.2017|17:30
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В Пензе не предусматривается укрытие населения в убежищах в случае возникновения наиболее вероятных для города чрезвычайных ситуаций: катастрофического затопления, заражения аварийно химически опасными веществами.

Информация об этом была представлена в докладе начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Михайлова, подготовленном к заседанию комиссии городской думы в понедельник, 20 ноября.

Дело в том, что имеющиеся на территории Пензы убежища гражданской обороны по своим техническим характеристикам не обеспечивают защиту от поражающих факторов указанных ЧС.

Еще одна проблема заключается в том, что основная часть убежищ находится на закрытых территориях предприятий, то есть доступ к ним ограничен.

«В Пензе для укрытия в военное время наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, имеется 93 убежища ГО общей вместимостью 61,23 тыс. человек, из них спланировано использовать 74 убежища», - говорится в документе.

53 убежища находятся в федеральной собственности, 5 - в областной, 8 - в муниципальной, 27 - в частной.

Что касается технического состояния убежищ, то к использованию готовы только 19 вместимостью 9,1 тыс. человек, ограниченно готовы 18, не готовы - 56.

Такое положение дел сложилось в первую очередь из-за отсутствия целевого финансирования на содержание и ремонт убежищ.

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Гость|20.11.2017 17:55|

Хм ...почему я не удивлён ... зато у чиновников под 4х этажными коттеджами свои бункеры есть !

Гость|20.11.2017 18:01|

penzainform.ru писал(a):

27 - в частной.
вход платный?

Гость|20.11.2017 18:05|

А убежища для затопления и от химатаки-это одни и те же? Извините.

Гость|20.11.2017 18:11|

Гость писал(a):

Хм ...почему я не удивлён ... зато у чиновников под 4х этажными коттеджами свои бункеры есть !
В случае войны мы их оттуда будем выковыривать .

Имя: Гость
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