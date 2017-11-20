20.11.2017 | 17:30

В Пензе не предусматривается укрытие населения в убежищах в случае возникновения наиболее вероятных для города чрезвычайных ситуаций: катастрофического затопления, заражения аварийно химически опасными веществами.

Информация об этом была представлена в докладе начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Михайлова, подготовленном к заседанию комиссии городской думы в понедельник, 20 ноября.

Дело в том, что имеющиеся на территории Пензы убежища гражданской обороны по своим техническим характеристикам не обеспечивают защиту от поражающих факторов указанных ЧС.

Еще одна проблема заключается в том, что основная часть убежищ находится на закрытых территориях предприятий, то есть доступ к ним ограничен.

«В Пензе для укрытия в военное время наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, имеется 93 убежища ГО общей вместимостью 61,23 тыс. человек, из них спланировано использовать 74 убежища», - говорится в документе.

53 убежища находятся в федеральной собственности, 5 - в областной, 8 - в муниципальной, 27 - в частной.

Что касается технического состояния убежищ, то к использованию готовы только 19 вместимостью 9,1 тыс. человек, ограниченно готовы 18, не готовы - 56.

Такое положение дел сложилось в первую очередь из-за отсутствия целевого финансирования на содержание и ремонт убежищ.