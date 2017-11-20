20.11.2017 | 15:02

Теперь пассажиров троллейбуса № 1 вместо кондукторов обилечивают водители. Пока такие новшества коснулись только этого маршрута. О переменах входящих в транспортное средство предупреждает приклеенное на двери объявление.

«Все теперь входят через переднюю дверь, а выходят через заднюю. Зайцев пока не было», - рассказал водитель троллейбуса Евгений Сафронов.

«Это не эксперимент, а оптимизация, для того чтобы сохранить троллейбусный парк. Нам нужно придумать, каким образом сэкономить денежные средства, чтобы пензенские троллейбусы продолжали ходить», - прокомментировал исполнительный директор ООО «Горэлектротранс» Алексей Кузнецов.

Первый маршрут - один из самых коротких в городе, на линию выходят четыре машины. Галина Дерянова уже тридцать лет за рулем электрического транспорта. Она еще застала время, когда работали компостеры, но этот день без кондуктора запомнит надолго.

«Попала в самый час пик, народу было очень много, ругались, опаздывали на работу. Много негатива выслушала, конечно. В час пик никто не сказал спасибо», - отметила Галина Дерянова.

Зато после десяти утра популярность электротранспорта падает. По словам водителей, с кондукторами они чувствуют себя спокойнее, ведь теперь приходится отвечать не только за безопасность пассажиров, но и брать на себя материальную ответственность за билетную кассу. Из-за этого время в пути увеличивается.

«Три остановки у нас: «Рембыттехника», «Юность», «Гусиловский рынок». Очень долго. Мы опаздываем на 40 минут из-за того, что обилечивали. Не у всех пассажиров заранее готова плата за проезд, со сдачей тоже трудно приходится», - добавила женщина.

Если практика водителя-кондуктора приживется, то ее внедрят и на других пяти городских маршрутах.