Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|20 ноя 2017|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  69.67  |  $  59.27
 

Общество | На троллейбусах первого маршрута больше нет кондукторов

20.11.2017|15:02
Печать

Теперь пассажиров троллейбуса № 1 вместо кондукторов обилечивают водители. Пока такие новшества коснулись только этого маршрута. О переменах входящих в транспортное средство предупреждает приклеенное на двери объявление.

«Все теперь входят через переднюю дверь, а выходят через заднюю. Зайцев пока не было», - рассказал водитель троллейбуса Евгений Сафронов.

«Это не эксперимент, а оптимизация, для того чтобы сохранить троллейбусный парк. Нам нужно придумать, каким образом сэкономить денежные средства, чтобы пензенские троллейбусы продолжали ходить», - прокомментировал исполнительный директор ООО «Горэлектротранс» Алексей Кузнецов.

Первый маршрут - один из самых коротких в городе, на линию выходят четыре машины. Галина Дерянова уже тридцать лет за рулем электрического транспорта. Она еще застала время, когда работали компостеры, но этот день без кондуктора запомнит надолго.

«Попала в самый час пик, народу было очень много, ругались, опаздывали на работу. Много негатива выслушала, конечно. В час пик никто не сказал спасибо», - отметила Галина Дерянова.

Зато после десяти утра популярность электротранспорта падает. По словам водителей, с кондукторами они чувствуют себя спокойнее, ведь теперь приходится отвечать не только за безопасность пассажиров, но и брать на себя материальную ответственность за билетную кассу. Из-за этого время в пути увеличивается.

«Три остановки у нас: «Рембыттехника», «Юность», «Гусиловский рынок». Очень долго. Мы опаздываем на 40 минут из-за того, что обилечивали. Не у всех пассажиров заранее готова плата за проезд, со сдачей тоже трудно приходится», - добавила женщина.

Если практика водителя-кондуктора приживется, то ее внедрят и на других пяти городских маршрутах.

0
0
0
0
 
Гость|20.11.2017 19:04|

Лучше бы она не прижилась. В Саранске все троллейбусы новые и все с кондукторами. А нам и так сойдет???

Гость|20.11.2017 19:41|

penzainform.ru писал(a):

«Все теперь входят через переднюю дверь, а выходят через заднюю. Зайцев пока не было»][/‭quote]

Хорошо что не наоборот

Гость|20.11.2017 19:42|

В москве нет кондукторов. И вроде все живы. Просто приготовить за проезд заранее, дело привычки. А не как у нас растолкать всех, залезть в маршрутку на последнее место, а потом долго искать мелочь и напрягать стоящих.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!