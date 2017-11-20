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Общество | Более 40 юных пензенцев поздравили Деда Мороза с днем рождения

20.11.2017|09:03
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В субботу, 18 ноября, более 40 юных пензенцев позвонили в областной драматический театр, чтобы поздравить Деда Мороза с днем рождения.

«Больше часа главный новогодний волшебник отвечал на звонки, внимательно выслушивал ребят, расспрашивал о том, как они живут и о чем мечтают, и даже пел новогодние песни вместе с детьми и их родителями. На этот раз дедушка был у телефона не один - ему помогала внучка, красавица Снегурочка», - сообщается на сайте Пензенского облдрамтеатра.

Все дозвонившиеся получат от Дедушки Мороза пригласительные билеты на новогодние представления в театре, которые начнутся с 22 декабря и продлятся по 8 января включительно: у елки будет праздничная игровая программа, а на сцене - волшебная сказка «Белоснежка».

Источник — фото с сайта penzateatr.ru
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Гость|20.11.2017 09:16|

чо за прикол, я не понял. откуда узнали что надо в драмтеатр позвонить?

Гость|20.11.2017 09:23|

более 40 юных пензенцев это много или мало ?

Гость|20.11.2017 09:36|

ВРАНЬЕ, ТЕЛЕФОН СТОЯЛ ВЕСЬ ЧАС С 16 ДО 17 НА АВТО ДОЗВОНЕ И ВСЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТО,

Имя: Гость
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