19.11.2017 | 11:20

Реконструкция здания больницы скорой медицинской помощи на улице Пионерской в Пензе идет по графику. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в субботу, 18 ноября.

«Рабочие на объекте и в выходные ведут, помимо основных работ, благоустройство, разравнивают площадку», - написал глава региона.

Также он рассказал о том, как осуществляются планы по уменьшению территории будущей станции скорой помощи. «Перенос забора для увеличения площади сквера уже на плане, начаты подготовительные работы», - уточнил Иван Белозерцев.

12 октября при посещении станции губернатор предложил уменьшить ее территорию. «Тут нет стационара, так что в ней нет надобности. Может, отдадим городу часть земли, чтобы люди ею могли пользоваться», - озвучил идею глава региона.

Дорогу, проходящую вдоль забора, хотят перекрыть. Проезд по ней будет возможен только во время проведения массовых мероприятий.

По контракту центр экстренной медицинской помощи на Пионерской должен быть сдан к концу текущего года.