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Общество | В Пензе программа по освещению улиц завершится в декабре

19.11.2017|11:03
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Программа «Расширение сетей наружного освещения города Пензы», которая реализуется за счет средств областного и городского бюджетов, выполнена на 70%.

Всего обустроят 29 объектов: на них установят 751 новую светоточку. Работы завершены на 19 объектах.

«По многолетним обращениям граждан появилось уличное освещение в поселке Победы, в Юго-Западном микрорайоне, на улицах Большой Брусничной, Абрикосовой, Буслаева, Фруктовой, Зеленой Горке, в 2-м и 3-м проездах Мозжухина, 3-м проезде Земляничном микрорайона Заря, а также на улицах Радужной, Виражной, в проезде Германа Титова, на улице Германа Титова, улице Тернопольской», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

До середины декабря световые опоры появятся в поселке ЗИФ.

В субботу, 18 ноября, мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход выполнения программы. Со своими подчиненными он посетил сквер «45 меридиан», где благодаря проекту появилось девять фонарей.

«В декабре следует оформить исполнительную документацию, чтобы зеленая зона была освещена. В целом до конца текущего года программа должна быть выполнена», – заявил градоначальник.

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Гость|19.11.2017 11:37|

Зачем такие информации в сетевых сми, показать что мэр работает а не спит, а затем получить от него грамоту.Другие стараются больше, вам еще есть над чем работать.

Гость|19.11.2017 11:38|

Пойду куплю фонарик

Гость|19.11.2017 11:40|

Маяк как был в темноте так и остался ...

Имя: Гость
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