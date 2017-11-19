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Общество | В Пензе на уличное освещение в 2018 году выделят 190 млн рублей

19.11.2017|12:57
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Жители улицы Егорова, где расположены третья и сорок восьмая школы, не раз поднимали вопрос о недостаточном уличном освещения, но результатов еще не увидели.

На то, чтобы в 2018-м вечерняя Пенза сияла огнями, выделят 190 миллионов рублей. После содержания и уборки дорог эта статья расходов на нужды жилищно-коммунального хозяйства занимает вторую строчку. Деньги тратят и на строительство новых систем освещения. В этом году дополнительные фонари появились на 27 улицах.

«В первую очередь мы обустраиваем улично-дорожную сеть там, где есть предписание ГИБДД, к примеру улицы Тернопольская, 65-летия Победы. Это в первую очередь те объекты, где мы понимаем, что у нас на дорогах действительно темно и может произойти ДТП», - рассказал начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

По остаточному принципу обустраивают и скверы. «Сорок пятый меридиан» теперь в окружении 18 новых парковых фонарей. Правда, пока их вечерами не зажигают.

На завершающей стадии также работы по обустройству уличного освещения в поселке ЗИФ. Там люди давно просили сделать их жизнь светлее.

«Мы живем в черте города, пусть мы на окраине живем. Но это же Октябрьский район», - высказала недоумение жительница поселка ЗИФ Валентина Скаморина.

«Сколько у нас детей, сколько у нас пенсионеров! Мы что, не люди, мы тараканы?» - задала вопрос женщина.

По словам Андрея Гришина, с момента основания поселка ЗИФ уличного освещения в нем не было.

«Сейчас уличное освещение находится в стадии завершения», - добавил он.

В 2018-м поставить столбы и развесить лампы планируют еще на четырех пензенских улицах.

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