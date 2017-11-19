19.11.2017 | 15:02

В советское время не все желающие могли взять в библиотеке хотя бы одну из показанных нынешним посетителям книг. На обложках изданий стоят соответствующие штампы: «Секретно» и «Только для членов партии». Раньше такая литература находилась в специальном фонде. В год 100-летия Октябрьской революции и 125-летия Лермонтовки в главном книгохранилище области представили творчество некогда запрещенных властью писателей. Среди авторов и пензенский журналист Петр Никишин.

«На первый взгляд, удивительно, потому что написано с таких твердых марксистских позиций. Но в этой книге упоминался Кураев, лидер пензенских большевиков, который тоже был репрессирован в 30-е годы, и только из-за упоминания фамилии Кураева эта книга была закрыта в спецфонд», - рассказал ученый-секретарь Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

Он открылся в лермонтовской библиотеке в 20-е годы прошлого столетия и насчитывал порядка четырех тысяч экземпляров. Что нельзя читать советским гражданам, решало появившееся примерно в те же годы Главное управление по делам литературы и издательств. Книги из спецфонда не выдавали на дом, их можно было изучать лишь в читальном зале. И только после распада Советского Союза все они оказались в общем доступе.