Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|19 ноя 2017|16:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+5oC
Завтра | Ливень |
  70.36  |  $  59.63
 

Общество | В Лермонтовской библиотеке представили издания из спецфонда

19.11.2017|15:02
Печать

В советское время не все желающие могли взять в библиотеке хотя бы одну из показанных нынешним посетителям книг. На обложках изданий стоят соответствующие штампы: «Секретно» и «Только для членов партии». Раньше такая литература находилась в специальном фонде. В год 100-летия Октябрьской революции и 125-летия Лермонтовки в главном книгохранилище области представили творчество некогда запрещенных властью писателей. Среди авторов и пензенский журналист Петр Никишин.

«На первый взгляд, удивительно, потому что написано с таких твердых марксистских позиций. Но в этой книге упоминался Кураев, лидер пензенских большевиков, который тоже был репрессирован в 30-е годы, и только из-за упоминания фамилии Кураева эта книга была закрыта в спецфонд», - рассказал ученый-секретарь Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

Он открылся в лермонтовской библиотеке в 20-е годы прошлого столетия и насчитывал порядка четырех тысяч экземпляров. Что нельзя читать советским гражданам, решало появившееся примерно в те же годы Главное управление по делам литературы и издательств. Книги из спецфонда не выдавали на дом, их можно было изучать лишь в читальном зале. И только после распада Советского Союза все они оказались в общем доступе.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!