19.11.2017 | 12:05

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса православной иконописи осужденных «Канон» стал автор работы «Вседержитель» из колонии № 4. Икона отправится в Москву на финал конкурса.

Жюри выбирало лучшую из восьми работ осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях Пензенской области.

На втором месте оказался художник из ИК-7, изобразивший святителя Николая Чудотворца. Третьим стал осужденный из ИК-5 за образ преподобного Сергия Радонежского.

«Конкурс православной иконописи проводится в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.