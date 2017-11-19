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Общество | Икона, написанная пензенским осужденным, поедет на конкурс в Москву

19.11.2017|12:05
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Победителем регионального этапа всероссийского конкурса православной иконописи осужденных «Канон» стал автор работы «Вседержитель» из колонии № 4. Икона отправится в Москву на финал конкурса.

Жюри выбирало лучшую из восьми работ осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях Пензенской области.

На втором месте оказался художник из ИК-7, изобразивший святителя Николая Чудотворца. Третьим стал осужденный из ИК-5 за образ преподобного Сергия Радонежского.

«Конкурс православной иконописи проводится в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

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Гость|19.11.2017 12:55|

А татуировки с религиозным уклоном пойдут ли на конкурс?

А этих высокодуховных зэков освободить и делегировать на конкурс.

Имя: Гость
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