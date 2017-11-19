19.11.2017 | 10:19

В воскресенье, 19 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с их праздником.

«Героизм, мужество, стойкость, отвага воинов ракетных войск и артиллерии стали легендой, прославили этот род войск, который не случайно именуется «богом войны».

С гордостью могу отметить, что Пензенская земля подарила Отчизне немало талантливых военачальников, генералов, командиров воинских частей, известных ученых и педагогов, разработчиков и испытателей современного вооружения.

Вот уже многие годы прекрасных специалистов готовит филиал федерального государственного казенного военно-образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации в городе Пензе.

В этот торжественный день хочу обратиться к молодым офицерам: будьте верны воинской присяге, приумножайте честь и славу Вооруженных Сил России, крепите оборонное могущество государства!» - говорится в тексте поздравления.

В заключение Иван Белозерцев пожелал военнослужащим и ветеранам доброго здоровья, благополучия, счастья и успехов в служении Родине.