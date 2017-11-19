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Общество | Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем артиллериста

19.11.2017|10:19
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В воскресенье, 19 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с их праздником.

«Героизм, мужество, стойкость, отвага воинов ракетных войск и артиллерии стали легендой, прославили этот род войск, который не случайно именуется «богом войны».

С гордостью могу отметить, что Пензенская земля подарила Отчизне немало талантливых военачальников, генералов, командиров воинских частей, известных ученых и педагогов, разработчиков и испытателей современного вооружения.

Вот уже многие годы прекрасных специалистов готовит филиал федерального государственного казенного военно-образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации в городе Пензе.

В этот торжественный день хочу обратиться к молодым офицерам: будьте верны воинской присяге, приумножайте честь и славу Вооруженных Сил России, крепите оборонное могущество государства!» - говорится в тексте поздравления.

В заключение Иван Белозерцев пожелал военнослужащим и ветеранам доброго здоровья, благополучия, счастья и успехов в служении Родине.

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Гость|19.11.2017 10:34|

Да хватит что ли этой показухи? Поздравил он... Да он на выходном сидит.

Гость|19.11.2017 11:42|

Презжал...поздравлял, а потом хоккей

Гость|19.11.2017 11:54|

Всё правильно, в танке тоже орудие есть.

Имя: Гость
Комментарий:

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