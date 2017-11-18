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Общество | В Кузнецке создадут мемориальный комплекс в память о земляках

18.11.2017|11:52
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В городе Кузнецке Пензенской области, на территории Николо-Покровского храма, стоящего на склоне оврага, планируется создать мемориальный комплекс «Кузнецкая Голгофа» в память о земляках, совершивших подвиг мученичества и исповедничества.

5 ноября в Николо-Покровском храме почтили память безвинно пострадавших за веру и вспомнили о событиях, начавшихся 100 лет назад.

Мероприятие открылось с крестного хода и литии. Присутствующим были розданы записки с именами кузнецких мучеников и исповедников для поминовения. Сейчас известно около трехсот имен, но трагический перечень далеко не полон.

«В Кузнецке центром трагических событий стали городская тюрьма, в застенках которой пытали и допрашивали, и Дуванный овраг, куда ночью привозили безвинно осужденных и спешно расстреливали, не разрешая даже хоронить тела, так что у многих убитых нет места погребения. Двадцать лет назад на склоне Дуванного оврага был установлен поклонный крест в память всех окрест убиенных», - пишет газета «Кузнецкий рабочий».

Затем был торжественно открыт баннер с информацией о предстоящем строительстве. Его открыли благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский и прямой потомок расстрелянного в 1938 году дьякона Андрея Уткина Юрий Уткин.

Память погибших почтили минутой молчания.

Источник — фото с сайта www.kuzrab58.ru
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