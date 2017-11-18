18.11.2017 | 14:39

В Пензе подвели итоги за 9 месяцев хода реформы контрольно-надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пензенской области. В ее основу лег риско-ориентированный подход, то есть все объекты защиты отнесены к различным категориям и плановые проверки на них осуществляются с разной периодичностью.

«Для категории высокого риска - один раз в три года, для категории значительного риска - один раз в четыре года, для категории среднего риска - не чаще чем один раз в семь лет, для категории умеренного риска - один раз в 10 лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся», - пояснил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Но это не значит, что на объектах, где находятся люди, должны царить хаос и бесконтрольность со стороны ответственных лиц и руководителей организаций. Граждане горят и тонут чаще всего из-за халатности.

«Основной причиной было, есть и будет отсутствие человеческой культуры, начиная с личной и заканчивая производственной культурой. Проезжая по городу Пензе и не только, мы с вами можем наблюдать выброшенные из автомобилей непотушенные окурки, которые водители, не задумываясь, выкидывают, не зная, куда попадет этот окурок», - отметил Сергей Козлов.

Суть реформы сводится к уменьшению проверок со стороны контрольных органов, но к усилению профилактических мер. Предполагается больше учить граждан, как не допустить чрезвычайную ситуацию, и воспитывать в них культуру поведения.