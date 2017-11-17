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Общество | В Пензе многие управляющие компании не имеют техники для уборки снега

17.11.2017|15:04
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В Пензе 2 119 многоквартирных домов находятся в ведении 76 управляющих компаний. В день первого снегопада, 1 ноября, вся мэрия Пензы и районные администрации были на местах, проверяли, как управляющие компании, муниципальные предприятия и коммерческие организации выйдут на уборку снега.

Об этом начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин доложил на заседании комиссии городской думы, состоявшемся в пятницу, 17 ноября.

«Техника и люди вышли, но не в том объеме, в каком хотелось бы. Мы вынуждены были собрать представителей УК и еще раз обсудить с ними уборку снега. Были факты, когда некоторые компании не только технику не выгнали, но даже дворники у них не вышли, чтобы убрать снег от зданий с высоким крыльцом. Так было, например, на Кулакова, 15», - уточнил Андрей Гришин.

По его словам, собственные машины имеет 31 управляющая компания. Большинство из них нанимают технику. Есть и такие, которые создали собственные организации, оказывающие услуги по уборке территорий.

«Хотелось бы получить информацию: сколько управляющих компаний не имеют своей техники и нанимают ее у других организаций? В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда не могли очистить дворы от снега. Нужно, чтобы она не повторилась в этом году. Нужно, чтобы депутаты представляли себе, сколько домов в округе и как быстро они будут убраны от снега», - резюмировал глава города Валерий Савельев.

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Гость|17.11.2017 15:38|

А куда они дели технику ? Пропили ?

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