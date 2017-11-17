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Общество | Свердловский мост в Пензе реконструировали на деньги «Платона»

17.11.2017|09:38
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В пятницу, 17 ноября, на оперативном совещании в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость борьбы с рекламой, которую расклеивают в неустановленных местах.

Особое внимание мэр попросил уделить микрорайону «Стрела». По его словам, местные жители жалуются на то, что объявлениями и листовками заклеены все столбы и заборы.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил директору рекламной службы города Константину Кузнецову разместить на подъезде к Свердловскому мосту баннер с указанием, что работы по реконструкции моста проводились за счет денежных средств, собранных по системе «Платон».

Таблички с информацией об истории моста должны быть расположены на въездах со стороны улиц Злобина и Свердлова.

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Гость|17.11.2017 10:02|

За счет обычных граждан

Гость|17.11.2017 10:06|

Вот только трындеть не надо. Второй день вранье публикуют.

Гость|17.11.2017 10:08|

Враньё! А светофоры поставили по системе брюханков&гоняЕв

Гость|17.11.2017 10:14|

penzainform.ru писал(a):

за счет денежных средств, собранных по системе «Платон».
Какая разница, это деньги уплаченные гражданами в виде налогов и сборов. Напишите тогда что бордюры поменяли за счет НДС.

Гость|17.11.2017 10:15|

Мост обещали открыть в середине ноября. Опять сроки сдвигаются на год - другой?

Гость|17.11.2017 10:18|

Ул. Терновского чистят от грязи, значит кто то приедет...может и мост откроют

Гость|17.11.2017 10:19|

Гость писал(a):

Какая разница, это деньги уплаченные гражданами в виде налогов и сборов
Не скажи. Разница в том, что сборы Платона по тонно-километрам.

Больше ездят - больше чинят. Больше чинят - лучше ездить. Алгоритм, брат!

Гость|17.11.2017 10:39|

Что за сатанинский символ?

Регион аграрный?-аграрный.

Серпы, снопы, кресты, лапти!

Гость|17.11.2017 10:42|

должны 20 открыть мост и перинатальный,может путтин,или Медведев прилетят

Гость|17.11.2017 10:46|

Гость писал(a):

Не скажи. Разница в том, что сборы Платона по тонно-километрам.

Больше ездят - больше чинят. Больше чинят - лучше ездить. Алгоритм, брат!

Ну тогда следуя этой логике, больше покупают - больше платится НДС, налог на прибыль и т.д. Поэтому нужно у каждого нового бордюра поставить табличку уложен на НДС!

Гость|17.11.2017 10:47|

Деньги от налогов на платон вошли в стоимость подуктов в магазинах. Перевезенных большегрузами. Так что ремонт оплатили все мы.

Гость|17.11.2017 10:56|

penzainform.ru писал(a):

мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость борьбы с рекламой
опять?!

кого на этот раз он хочет заставить обдирать рекламу - больных из хирургических отделений?

Гость|17.11.2017 10:56|

А истина в том ,что по сравнению с советским временем чиновники стали воровать намного,на много больше.

Гость|17.11.2017 11:00|

это сколько же ротендерг на карман положил, если из остатков мост построили (точнее не достроили).

Гость|17.11.2017 11:03|

Мы строили, строили и, наконец, не достроили!

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Имя: Гость
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