17.11.2017 | 09:38

В пятницу, 17 ноября, на оперативном совещании в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость борьбы с рекламой, которую расклеивают в неустановленных местах.

Особое внимание мэр попросил уделить микрорайону «Стрела». По его словам, местные жители жалуются на то, что объявлениями и листовками заклеены все столбы и заборы.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил директору рекламной службы города Константину Кузнецову разместить на подъезде к Свердловскому мосту баннер с указанием, что работы по реконструкции моста проводились за счет денежных средств, собранных по системе «Платон».

Таблички с информацией об истории моста должны быть расположены на въездах со стороны улиц Злобина и Свердлова.