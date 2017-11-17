В пятницу, 17 ноября, на оперативном совещании в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость борьбы с рекламой, которую расклеивают в неустановленных местах.
Особое внимание мэр попросил уделить микрорайону «Стрела». По его словам, местные жители жалуются на то, что объявлениями и листовками заклеены все столбы и заборы.
Кроме того, Виктор Кувайцев поручил директору рекламной службы города Константину Кузнецову разместить на подъезде к Свердловскому мосту баннер с указанием, что работы по реконструкции моста проводились за счет денежных средств, собранных по системе «Платон».
Таблички с информацией об истории моста должны быть расположены на въездах со стороны улиц Злобина и Свердлова.
За счет обычных граждан