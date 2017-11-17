17.11.2017 | 18:00

Денег на строительство централизованного водопровода в поселке Победа Железнодорожного района в муниципальной казне ни в 2017-м, ни в проекте бюджета на следующий год не предвидится, а значит, и решить проблему в ближайшее время не удастся. На это обратила внимание депутатов старший помощник прокурора Ленинского района Анна Калмыкова. Она присутствовала на заседании постоянной комиссии городской думы по вопросам ЖКХ.

«В данном поселке имеется нецентрализованное водоснабжение в виде скважин и колодцев, которые расположены на территории отдельных домовладений. Вместе с тем имеются заключения специализированных органов о том, что данная вода не соответствует по качеству питьевой», - доложила Анна Калмыкова.

Заместитель мэра Юрий Ильин пояснил, что вопросом водоснабжения в поселке в рамках программы развития городской инфраструктуры занимается управление капитального строительства города. Уже разработана проектная документация, которая сейчас проходит проверку.

«Окончательный срок получения результатов экспертизы, к сожалению, пока не известен. Целесообразнее будет не закладывать бюджетные средства, а вернуться к этому вопросу уже при корректировке бюджета после получения экспертизы», - отметил заместитель главы администрации города Пензы.

Поэтому еще преждевременно считать, во сколько встанет строительство централизованного водопровода.

«В 2016 году уже был сход граждан, и представителем управления ЖКХ было предложено жителям поселка Победа осуществлять подвоз питьевой воды за плату, при этом никаких тарифов, насколько нам известно, органами местного самоуправления не обсуждается», - добавила Анна Калмыкова.