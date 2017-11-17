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Общество | Пензенские поисковики отправятся в Волгоград на закрытие «Вахты Памяти»

17.11.2017|12:53
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Пензенские поисковики примут участие в торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти-2017», которая пройдет с 18 по 21 ноября в Волгограде.

В эти дни в Волгоград съедутся участники «Поискового движения России» из 71 региона страны. Сурский край представят руководитель регионального отделения Лариса Казакова и члены организации Константин Кривулин и Дмитрий Давыдов.

«Участники мероприятия познакомятся с опытом волгоградских поисковиков по организации полевых экспедиций и патриотических акций, посетят места воинской славы города-героя Волгограда, обсудят итоги деятельности поисковых отрядов в 2017 году и план работы на 2018-й», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

По словам Ларисы Казаковой, пензенцы будут участвовать во Всероссийском мемориальном форуме «Сталинград. Хроника Победы». На него приглашены родственники защитников Сталинграда, чьи имена были восстановлены в ходе поисковых работ.

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Гость|17.11.2017 13:14|

Кто-нибудь понял из текста новости чем занимаются эти поисковики? Походу всем и сразу.

Гость|17.11.2017 13:15|

Кто это?

Имя: Гость
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