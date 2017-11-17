17.11.2017 | 14:19

Город Спутник - прекрасное место для активного отдыха и занятий спортом. В этом уверены все члены пензенской группы по скандинавской ходьбе. Они несколько раз в неделю проводят занятия на набережной и тропе здоровья «Ритм».

«Нам здесь очень нравится. Тут прекрасный вид, чистый воздух, можно двигаться свободно. Спасибо создателям тропы здоровья за такой подарок», - отметила тренер по скандинавской ходьбе Таиса Петрова.

«Идешь, и с двух сторон вода. Это поднимает настроение», - согласилась с ней участница группы Алевтина Волкова.

Перед каждым занятием проходит обязательная разминка, а затем женщины отправляются в путь по тропе, протяженность которой 3 км 200 м. Ограничений по возрасту нет. В группе будут рады всем, кто любит движение, свежий воздух и хочет быть здоровым.

Еженедельные занятия группы энергичных и активных женщин всегда проходят очень весело и интересно. К ним могут присоединиться все, кто желает получить заряд бодрости и оптимизма.