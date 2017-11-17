Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|17 ноя 2017|15:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.36  |  $  59.63
 

Общество | Любители скандинавской ходьбы приглашают всех желающих в Спутник

17.11.2017|14:19
Печать

Город Спутник - прекрасное место для активного отдыха и занятий спортом. В этом уверены все члены пензенской группы по скандинавской ходьбе. Они несколько раз в неделю проводят занятия на набережной и тропе здоровья «Ритм».

«Нам здесь очень нравится. Тут прекрасный вид, чистый воздух, можно двигаться свободно. Спасибо создателям тропы здоровья за такой подарок», - отметила тренер по скандинавской ходьбе Таиса Петрова.

«Идешь, и с двух сторон вода. Это поднимает настроение», - согласилась с ней участница группы Алевтина Волкова.

Перед каждым занятием проходит обязательная разминка, а затем женщины отправляются в путь по тропе, протяженность которой 3 км 200 м. Ограничений по возрасту нет. В группе будут рады всем, кто любит движение, свежий воздух и хочет быть здоровым.

Еженедельные занятия группы энергичных и активных женщин всегда проходят очень весело и интересно. К ним могут присоединиться все, кто желает получить заряд бодрости и оптимизма.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!