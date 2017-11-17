Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|17 ноя 2017|17:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.36  |  $  59.63
 

Общество | Качество питания в пензенских школах соответствует его стоимости

17.11.2017|16:35
Печать

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 17 ноября, речь шла о питании детей.

«Меню не соответствует возрастным нормам примерно на 30%, - откровенно признал начальник управления образования Юрий Голодяев. - Но если резко повысить стоимость питания, то не все семьи смогут оплачивать его, и в первую очередь пострадают те дети, которых мы и должны накормить».

По словам руководителя управления, было решено пока не идти на повышение.

«Даже после 1 января инфляция позволяет сохранить существующую стоимость питания в школах и детских садах, но нормам она соответствовать не будет. Если же следовать нормативам, то стоимость нужно увеличить очень резко - почти на 30%. Не все родители потянут такую нагрузку», - пояснил он.

Юрий Голодяев отметил, что за последние годы жалоб от родителей на школьное питание не поступало. «В Интернете иногда идет бурное обсуждение этой темы. Если школа указывается, мы проверяем информацию. Но нередко жалобы идут без указания школ», - констатировал начальник управления.

Депутаты обсудили другой аспект проблемы. Город вносит часть платы только за ребят из многодетных семей. За питание школьников из обычных семей родители платят полностью.

Однако помимо комплексного обеда, в школьных столовых имеется дополнительное меню со свободным выбором блюд, который ребенок может купить по своему выбору.

«Получается то же самое. Если обед не соответствует норме, то ребенок доберет ее дополнительной покупкой», - сделал вывод глава города Валерий Савельев.

0
0
0
0
 
Гость|17.11.2017 16:47|

Постоянно в школьных столовых все холодное. Дети есть не хотят

Гость|17.11.2017 17:02|

penzainform.ru писал(a):

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 17 ноября, речь шла о питании детей.
А я думал о бюджете.

Гость|17.11.2017 17:03|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 17 ноября, речь шла о питании детей.

А я думал о бюджете.

Речь шла как стырить из бюджета и из денег на питание детей.

Гость|17.11.2017 17:03|

Гость писал(a):

Дети есть не хотят
И не надо. И картами этими пользоваться не надо. Пусть сделают работу над ошибками.

Гость|17.11.2017 17:05|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Голодяев отметил, что за последние годы жалоб от родителей на школьное питание не поступало.
Наглая ложь.

Гость|17.11.2017 17:07|

penzainform.ru писал(a):

«В Интернете иногда идет бурное обсуждение этой темы. Если школа указывается, мы проверяем информацию. Но нередко жалобы идут без указания школ», - констатировал начальник управления.
А навести порядок во всех школах вы не можете?

Гость|17.11.2017 17:08|

penzainform.ru писал(a):

«Получается то же самое. Если обед не соответствует норме, то ребенок доберет ее дополнительной покупкой», - сделал вывод глава города Валерий Савельев.
Детям надо давать всё своё покушать в школу. В моё время в столовой был голод!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!