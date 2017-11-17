17.11.2017 | 16:35

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 17 ноября, речь шла о питании детей.

«Меню не соответствует возрастным нормам примерно на 30%, - откровенно признал начальник управления образования Юрий Голодяев. - Но если резко повысить стоимость питания, то не все семьи смогут оплачивать его, и в первую очередь пострадают те дети, которых мы и должны накормить».

По словам руководителя управления, было решено пока не идти на повышение.

«Даже после 1 января инфляция позволяет сохранить существующую стоимость питания в школах и детских садах, но нормам она соответствовать не будет. Если же следовать нормативам, то стоимость нужно увеличить очень резко - почти на 30%. Не все родители потянут такую нагрузку», - пояснил он.

Юрий Голодяев отметил, что за последние годы жалоб от родителей на школьное питание не поступало. «В Интернете иногда идет бурное обсуждение этой темы. Если школа указывается, мы проверяем информацию. Но нередко жалобы идут без указания школ», - констатировал начальник управления.

Депутаты обсудили другой аспект проблемы. Город вносит часть платы только за ребят из многодетных семей. За питание школьников из обычных семей родители платят полностью.

Однако помимо комплексного обеда, в школьных столовых имеется дополнительное меню со свободным выбором блюд, который ребенок может купить по своему выбору.

«Получается то же самое. Если обед не соответствует норме, то ребенок доберет ее дополнительной покупкой», - сделал вывод глава города Валерий Савельев.