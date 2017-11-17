17.11.2017 | 12:37

Прокуратура Первомайского района выявила нарушения законодательства об использовании муниципального имущества в Пензенском зоопарке.

Так, учреждение использовало и обслуживало 23 новых объекта недвижимости, которые до сих пор не переданы администрацией Пензы зоопарку в оперативное управление. Все они были построены в 2012-2015 годах при реконструкции территории.

«По данному факту в адрес администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, зоопарк не зарегистрировал право оперативного управления на объекты, уже переданные на баланс.

«Получается, что учреждение тратит деньги на обслуживание или получает какой-либо доход от объектов, управление которыми не оформлено в установленном порядке, что может привести к несоответствиям в бюджете», - пояснила Светлана Артамонова.

На реконструкцию зоопарка в общей сложности было потрачено 169 млн рублей. Обновленное учреждение открыли 1 июня 2015-го.

Через полгода здесь сменился руководитель: вместо Елены Хассан, занимавшей должность директора с 1997 года и уволенной из-за серьезных нарушений, был назначен депутат гордумы Андрей Воскресенский.