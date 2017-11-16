16.11.2017 | 10:16

«Три тополя» от компании «Рисан» уже выросли и украшают Коммунистическую улицу. Последнюю 17-этажку планируют завершить после Нового года.

Во втором доме жилого комплекса люди скоро будут праздновать новоселье: он уже сдан, причем на несколько месяцев раньше срока. Такое в Пензе сейчас удается редким застройщикам.

«Компания выстраивает отношения со своими подрядчиками и поставщиками. Мы следим за сроками исполнения работ, вовремя оплачиваем работы. Наверное, поэтому и все вовремя работают», - пояснил генеральный директор компании «Рисан» Сергей Лисовол.

Первые собственники жилья во втором доме «Трех тополей» получили ключи от своих новых квартир. По традиции церемония проходила торжественно. Пензенцы говорят, что выбирают этот комплекс неслучайно.

«Во-первых, это почти центр города, здесь близкая доступность к любому виду транспорта, достаточно развитая инфраструктура», - поделился мнением собственник квартиры в ЖК «Три тополя» Игорь Назаров.

«Качество жилья, конечно, несомненно. «Рисан» славится своими качественными постройками. Все сдано в срок и даже раньше. Мы рады, что цена нас устроила и мы смогли себе это позволить», - высказалась собственница квартиры в ЖК «Три тополя» Анна Луконина.

Владельцев квадратных метров также радуют качественная отделка подъездов керамогранитом, скоростные бесшумные лифты, ну и конечно, современное жилье и благоустроенная территория: уже появилась необычная детская площадка с мягким покрытием.