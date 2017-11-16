16.11.2017 | 12:23

На улице Сумской у дома № 32 между автоледи и водителем скорой помощи произошел конфликт, когда карета прибыла туда на вызов. Водитель Дмитрий припарковался и стал ждать врачей.

«Местная жительница хотела выехать на своей машине, и я оказался у нее на пути. Во дворе был еще один выезд, но она им не воспользовалась. В грубой форме она требовала, чтобы я освободил ей дорогу и уехал», - рассказал Дмитрий.

Водитель запечатлел на камеру действия автомобилистки. На записи видно, что женщина, оскорбив водителя, громко хлопнула дверью машины скорой помощи.

Мужчине вскоре позвонили с работы, попросили не раздувать конфликт. Дмитрий все-таки пропустил легковушку, а потом встал на прежнее место. Но история тогда не закончилась.

«Этот человек уже после обеда написал на меня на работу жалобу. Я разбирался с начальством, которое посмотрело видео. Возможности встать как-то иначе у меня не было - двор был заполонен автомобилями, поэтому я стоял у подъезда. Могла быть госпитализация, могли выносить больного на носилках, шел дождь», - добавил водитель.

По словам Дмитрия, подобные случаи, к сожалению, не редкость. Бывает, что доходит и до рукоприкладства. Не стоит забывать, что скорая помощь не станет просто так перекрывать проезд, особенно когда весь двор занят другими машинами или усеян столбами с тросами.