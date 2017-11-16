Деревообрабатывающему предприятию из Шемышейского района из-за несвоевременного погашения удвоили сумму штрафа за выброс вредных веществ в атмосферный воздух.
Изначально на директора организации было наложено взыскание в размере 100 тысяч рублей. Постановление мирового судьи вступило в законную силу 7 июля.
Однако до сентября в суд не поступало сведений об оплате штрафа, поэтому постановление было направлено приставам для принудительного исполнения.
Приставы вручили документ генеральному директору предприятия и разъяснили порядок уплаты штрафа - не позднее 60 суток со дня вступления в законную силу решения суда.
«Нормы закона не были соблюдены руководством предприятия, а обязанность уплаты штрафа своевременно проигнорирована. Это было расценено как административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и судом назначено удвоение административного штрафа», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.