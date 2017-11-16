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Общество | У жителей микрорайона Шуист в Пензе в квартирах нет тепла

16.11.2017|11:38
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В среду, 15 ноября, на заседании штаба по отопительному сезону в администрации Пензы обсудили проблему жителей микрорайона Шуист. Там в домах на улицах Клары Цеткин, Чаадаева и Чапаева нет отопления. Горожане стали обращаться в единую диспетчерскую службу с начала недели.

Батареи оказались холодными из-за воздушной пробки, которая образовалась на теплотрассе.

По поручению начальника Управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина управляющие компании совместно с МКП «Теплоснабжение» и Мордовским филиалом ПАО «Т Плюс» должны найти место завоздушивания тепломагистрали и устранить неполадки.

«По сведениям ресурсоснабжающих компаний, в целом системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Гость|16.11.2017 11:51|

Пусть в РПЦ идут. Там согреют.

Гость|16.11.2017 11:57|

Не врите! Пенза к зиме готова, так и было доложено губернатором главе МЧС.

Гость|16.11.2017 11:59|

Гость писал(a):

Не врите! Пенза к зиме готова, так и было доложено губернатором главе МЧС.
Всё верно. Готова. Молебны каждый день проводим. Не прорвет.

Гость|16.11.2017 12:22|

А холодно,-это как?

Имя: Гость
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