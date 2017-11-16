16.11.2017 | 11:38

В среду, 15 ноября, на заседании штаба по отопительному сезону в администрации Пензы обсудили проблему жителей микрорайона Шуист. Там в домах на улицах Клары Цеткин, Чаадаева и Чапаева нет отопления. Горожане стали обращаться в единую диспетчерскую службу с начала недели.

Батареи оказались холодными из-за воздушной пробки, которая образовалась на теплотрассе.

По поручению начальника Управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина управляющие компании совместно с МКП «Теплоснабжение» и Мордовским филиалом ПАО «Т Плюс» должны найти место завоздушивания тепломагистрали и устранить неполадки.

«По сведениям ресурсоснабжающих компаний, в целом системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе городской администрации.