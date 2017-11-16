16.11.2017 | 16:46

За 10 месяцев 2017 года в центры обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» обратились более 168 тысяч человек. Вместе с тем все большую популярность у потребителей приобретают предоставляемые гарантирующим поставщиком дистанционные сервисы.

Так, постоянно увеличивается количество пользователей «Личного кабинета», который в настоящий момент подключили 5 575 человек. Эта услуга дает клиентам возможность оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании, не выходя из дома или офиса.

Для использования «Личного кабинета» необязательно даже иметь компьютер - все возможности доступны в мобильном приложении «ТНС энерго» для смартфонов на платформе Android, которые сейчас есть практически у каждого.

Более 5 800 человек подключили сервис «Электронная квитанция» - современную альтернативу бумажным счетам за электроэнергию. Пользователи по достоинству оценили удобство услуги: платежный документ приходит в день формирования на электронную почту, не теряется и позволяет платить за потребленную электроэнергию из любой точки, где доступен Интернет.

Одной из наиболее востребованных жителями услуг остается сервис онлайн-оплаты электроэнергии на сайте «ТНС энерго Пенза», которым ежемесячно пользуются порядка 1 800 человек.

Посетители сайта гарантирующего поставщика также могут получить интересующую их информацию по любым вопросам, касающимся энергоснабжения, составив обращение в компанию прямо на сайте.

Для клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» функционирует и единый контактный центр. Получить консультацию специалиста, узнать сумму к оплате или передать показания приборов учета электрической энергии можно, позвонив по телефону (8412) 98-78-48. Эта информация доступна и в автоматическом режиме, без ожидания ответа оператора.

«Повышение качества обслуживания потребителей - одно из важнейших направлений нашей деятельности. Мы стремимся сделать взаимодействие с компанией простым и комфортным для всех клиентов без исключения. Поэтому наряду с модернизацией интернет-сервисов для физических лиц мы совершенствуем электронный документооборот с организациями и ведем разработку «Личного кабинета» для юридических лиц, который планируем презентовать в 2018 году», - подчеркивает управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.