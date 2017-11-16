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Общество | Телеведущая Грейс Райес прочитала лекцию для пензенских студентов

16.11.2017|17:26
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Ливанская журналистка Грейс Райес приехала в Пензу, чтобы поделиться опытом с сурскими студентами - будущими «акулами пера». Она рассказала, что общего в работе представителей средств массовой информации в России и их коллег с Ближнего Востока.

«В Ливане для освещения журналистами доступны все темы. Запретных вопросов не существует, каждый человек может высказать свое мнение без каких-либо ограничений», - рассказала Грейс.

В ПГУ ливанская телеведущая прочитала лекцию на тему «Отношения между Россией и арабскими странами в области средств массовой информации», рассказала о том, как репортеру добиться доверия аудитории, а также что отличает западные СМИ от арабских.

«Есть события, по поводу которых европейские и американские журналисты формулируют свое мнение, отличное от мнения сотрудников ближневосточных телеканалов», - отметила телеведущая.

В Пензе Грейс Райес пробудет два дня. Она проведет мастер-класс по журналистике и примет участие в работе жюри на конкурсе красоты и грации «Мисс мира» среди иностранных студенток ПГУ.

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