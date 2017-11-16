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Общество | Сиротам предоставили жилье сомнительного качества

16.11.2017|17:53
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Как сиротам, супругу и золовке Светланы Буяновой из Пензенского района, полагалось жилье от государства. Для них построили дом в селе Большая Елань, но они отказались туда переезжать - новоселов не устроило качество фундамента.

«Там старые трубы, которые нарастили и сварили между собой. Там должны быть винтовые сваи, но их там нет. Используемый при стройке материал должен быть новым и ранее не эксплуатируемым. Но, глядя на фотографии, можно с уверенность сказать, что на трубах присутствуют следы сварки», - рассказала Светлана.

По мнению обладателей «нового» дома, с таким основанием строение долго не простоит. На стенах здания уже образовались трещины. Однако жилищная инспекция признала помещение площадью почти 90 квадратных метров и стоимостью более 2 миллионов рублей пригодным для жизни.

«В независимую экспертизу мы не обращались, так как у нас нет таких денег - их услуги стоят от 20 тысяч. Адвокаты сказали, что мы можем заказать независимую экспертизу, но если мы проиграем, то стоимость услуг оплачиваем мы», - добавила женщина.

Точку в этой истории должен поставить суд. Очередное заседание назначено на конец ноября.

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Гость|16.11.2017 18:41|

Ну и где доблестная прокуратура? Кажется налицо очередной распил денег

Гость|16.11.2017 18:42|

Самый дешёвый вариант сарая.Его полная стоимость не превышает одного млн.рублей без земли.Остальные ищите в карманах местной и областной администрации.

Имя: Гость
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