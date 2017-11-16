16.11.2017 | 10:17

Леонидовские погорельцы получат по 100 000 рублей на человека из бюджета Пензенской области на восстановление жилья или приобретение нового. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В ближайшее время будет подписано распоряжение губернатора о выделении пострадавшим от пожара по 100 тысяч рублей на человека. Мы такую помощь начали оказывать гражданам с 2016 года. Проследите, чтобы деньги дошли до людей и они направили их по назначению – на восстановление или приобретение нового жилья», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Пожар в одноэтажном 19-квартирном доме № 33а на улице Школьной произошел 26 октября. По одной из версий, причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования.

Людям, лишившимся жилья, выделили по 10 000 рублей из районного бюджета и по 1 000 – из бюджета поселковой администрации. Однако у некоторых погорельцев не было официальной регистрации в квартире, поэтому они не могут получить от властей денежную помощь.