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Общество | Пензенцы превратили двор на улице Красной в общественную парковку

16.11.2017|12:57
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Жители домов под номерами 3, 7 и 5а на улице Красной не могут поставить свои транспортные средства на специально заасфальтированной для этого территории.

Напротив расположился зоопарк, и его посетители привыкли оставлять здесь свои машины. В будние дни четырехколесных немного, но в субботу, воскресенье и праздники местным некуда втиснуться.

«Есть и машины местных жителей, но в основном все машины чужие. Проходной двор: они заезжают со стороны Красной, выезжают на Тамбовской», - рассказал местный житель Сергей.

У зоопарка есть охраняемая парковка, которую специально организовали года три назад на улице Свердлова. Она предполагает порядка ста мест, чтобы разгрузить ближайшие дворы и улицы. Но стоянка платная, 20 рублей в час, и народ экономит средства за счет спокойствия обитателей домов на Красной.

«Хорошо, что там сделали бордюр, не было бы его - проезжали бы еще дальше, в рощу, вокруг Музея народного творчества. Для кого пытались сделать лучше - непонятно», - добавил Сергей.

Пожалуй, единственный выход - установка шлагбаума, но это серьезные траты, а раскошелиться придется владельцам квартир в домах на Красной.

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Гость|16.11.2017 18:32|

Хороший выход для посетителей зоопарка сделать 2-3 часа стоянки БЕСПЛАТНО, а уж дальше 20 рублей час.

Гость|16.11.2017 18:43|

Гость писал(a):

Хороший выход для посетителей зоопарка сделать 2-3 часа стоянки БЕСПЛАТНО, а уж дальше 20 рублей час.
А я думаю надо эти дворы отдать посетителям зоопарка по 20 руб/ч а жителям отдать стоянку в чигирях

Имя: Гость
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