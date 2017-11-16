16.11.2017 | 12:57

Жители домов под номерами 3, 7 и 5а на улице Красной не могут поставить свои транспортные средства на специально заасфальтированной для этого территории.

Напротив расположился зоопарк, и его посетители привыкли оставлять здесь свои машины. В будние дни четырехколесных немного, но в субботу, воскресенье и праздники местным некуда втиснуться.

«Есть и машины местных жителей, но в основном все машины чужие. Проходной двор: они заезжают со стороны Красной, выезжают на Тамбовской», - рассказал местный житель Сергей.

У зоопарка есть охраняемая парковка, которую специально организовали года три назад на улице Свердлова. Она предполагает порядка ста мест, чтобы разгрузить ближайшие дворы и улицы. Но стоянка платная, 20 рублей в час, и народ экономит средства за счет спокойствия обитателей домов на Красной.

«Хорошо, что там сделали бордюр, не было бы его - проезжали бы еще дальше, в рощу, вокруг Музея народного творчества. Для кого пытались сделать лучше - непонятно», - добавил Сергей.

Пожалуй, единственный выход - установка шлагбаума, но это серьезные траты, а раскошелиться придется владельцам квартир в домах на Красной.