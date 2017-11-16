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Общество | Пензенцы поборются за звание студента года - 2017

16.11.2017|13:11
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Четыре пензенца отправились в Симферополь на финал российской национальной премии «Студент года – 2017». Конкурсные испытания начались 15 ноября в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского.

Олеся Бирюкова из ПензГТУ выступает в номинации «Творческая личность года». Два конкурсанта представляют ПГУАС: Екатерина Тымчук намерена стать лучшей в номинации «Доброволец года», а Алексей Маслов номинирован на приз молодому ученому. Студентка ПГУ Татьяна Сарычева поборется за звание журналиста года.

«Участниками Премии стали более 200 лучших студентов, прошедших региональный и заочный отборы. Финалистов ждет два дня конкурсных испытаний в 13 номинациях», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Ежедневно конкурсанты будут проходить задания, выполнение которых вместе с портфолио оценит жюри. В состав комиссии вошли журналисты, деятели культуры и науки, лидеры образовательной сферы, а также представители органов власти и крупных российских компаний.

Гран-при и денежным призом в 150 000 рублей наградят двух участников, которые успешно реализовали свои проекты и достигли высоких результатов в учебе, науке, культуре, спорте и общественной деятельности.

Победители номинаций получат по 30 000 рублей, лауреаты - по 20 000 рублей.

Деньги можно потратить на образовательные программы в России. Также лучших студентов ждут призы от партнеров мероприятия.

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