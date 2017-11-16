16.11.2017 | 09:55

В Пензе городское управление ЖКХ организовало обучение председателей советов многоквартирных домов, представителей ТСЖ и ЖСК по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вопрос о введении обучающих курсов для инициативных групп населения обсуждался на оперативном совещании в мэрии 14 ноября.

«Сейчас много обращений старших по домам: они просто не владеют информацией о том, какими полномочиями обладают, куда нужно обращаться в тех или иных случаях и т. д.»,- отметил тогда глава администрации Виктор Кувайцев, подчеркнув необходимость восполнить недостаток правовых знаний.

Для участия в обучающих семинарах нужно направить заявку в Управление ЖКХ г. Пензы (ул. Некрасова, 34, тел. 48-01-18), которая должна включать в себя следующую информацию: Ф. И. О., адрес МКД, сотовый телефон.

«После формирования учебных групп каждому участнику будет дополнительно сообщено о месте и времени проведении обучающих семинаров», - сообщили в пресс-службе мэрии.