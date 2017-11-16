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Общество | Пензенских активистов приглашают на семинары по вопросам ЖКХ

16.11.2017|09:55
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В Пензе городское управление ЖКХ организовало обучение председателей советов многоквартирных домов, представителей ТСЖ и ЖСК по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вопрос о введении обучающих курсов для инициативных групп населения обсуждался на оперативном совещании в мэрии 14 ноября.

«Сейчас много обращений старших по домам: они просто не владеют информацией о том, какими полномочиями обладают, куда нужно обращаться в тех или иных случаях и т. д.»,- отметил тогда глава администрации Виктор Кувайцев, подчеркнув необходимость восполнить недостаток правовых знаний.

Для участия в обучающих семинарах нужно направить заявку в Управление ЖКХ г. Пензы (ул. Некрасова, 34, тел. 48-01-18), которая должна включать в себя следующую информацию: Ф. И. О., адрес МКД, сотовый телефон.

«После формирования учебных групп каждому участнику будет дополнительно сообщено о месте и времени проведении обучающих семинаров», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|16.11.2017 10:18|

Основная задача таких мероприятий переписать пришедших и сфотографировать присутствующих.

Гость|16.11.2017 10:39|

Вовсе и нет. Главная задача - дать знания тем, кто хочет их получить, чтобы лучше знать свои права и грамотно и эффективно управлять своим домом и защищать права жильцов

Гость|16.11.2017 10:48|

главная задача - бросить мячик

Гость|16.11.2017 10:55|

Гость писал(a):

Вовсе и нет. Главная задача - дать знания тем, кто хочет их получить, чтобы лучше знать свои права и грамотно и эффективно управлять своим домом и защищать права жильцов
О как... а наивные дурачки думают, что дом для того чтобы жить (естественно заплатив за коммунальные ресурсы и услуги). А тут еще и управлять надо, да не а бы как а эффективно и защищать свои права. Как в "Томе Сойере", заплатил за коммуналку? А теперь иди сам управляй, делай и добивайся. И не надо тут задавать глупых вопросов оплаченным из твоих-же налогов всяким надзорам и инспекциям, сами, все сами делайте...

Имя: Гость
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